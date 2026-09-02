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Rabbany Wanadriani
Rabu, 2 September 2026 | 21.08 WIB

Bukan Kaleng-Kaleng, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Tangguh Saat Mengejar Impian

ilustrasi zodiak bermental baja. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak bermental baja. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi tekanan, kritik, maupun kegagalan. Ada yang mudah kehilangan semangat, tetapi ada pula yang justru menjadikan berbagai rintangan sebagai alasan untuk terus melangkah.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan tanda zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya mempunyai keteguhan hati, keberanian, serta daya juang yang membuat mereka sulit menyerah ketika sudah menetapkan sebuah tujuan.

Mereka mungkin mendapat cibiran, menghadapi kegagalan, atau bahkan diremehkan orang lain. Namun, kondisi tersebut tidak selalu membuat mereka berhenti. Sebaliknya, pengalaman sulit justru bisa menjadi pemicu untuk membuktikan kemampuan diri.

Dilansir dari Jagran Josh, berikut enam zodiak yang disebut memiliki mental kuat dan tidak mudah tumbang dalam mengejar impian.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang teguh dan memiliki pendirian kuat. Sekali menentukan arah, mereka biasanya tidak mudah mengubah keputusan hanya karena mendapat tekanan dari orang lain.

Sifat keras kepala yang melekat pada Taurus memang dapat menjadi kekurangan dalam situasi tertentu. Namun, karakter tersebut juga bisa berubah menjadi kekuatan ketika digunakan untuk mempertahankan tujuan.

Menariknya, Taurus cenderung menghadapi persoalan dengan kepala dingin. Kesabaran dan ketenangan membuat mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika berada dalam situasi sulit.

Bagi Taurus, proses yang panjang bukan alasan untuk menyerah. Mereka lebih memilih berjalan perlahan tetapi konsisten sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.

2. Sagitarius

Sagitarius memiliki jiwa petualang dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka tidak betah berada dalam kondisi yang monoton dan selalu tertarik mempelajari sesuatu yang baru.

Keinginan untuk memperluas wawasan membuat Sagitarius terbiasa melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Mereka juga cenderung mempertanyakan sesuatu sebelum menerimanya begitu saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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