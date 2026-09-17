Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 18 September 2026: Saatnya Beristirahat dan Lebih Bijak Mengelola

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Libra, transit Bulan di Scorpio mengingatkan Anda untuk lebih peka terhadap perasaan sendiri.

Jangan terus mengabaikan emosi hanya karena ingin terlihat baik-baik saja. Berikan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya Anda rasakan sebelum mengambil keputusan.

Dalam hal kesehatan, tubuh mungkin membutuhkan beberapa penyesuaian. Perhatikan pola makan dan rutinitas olahraga, kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh. Tidak perlu memaksakan kebiasaan yang justru membuat Anda semakin lelah.

Keberuntungan juga tidak selalu datang sesuai harapan. Jika sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan, cobalah bersabar dan tetap menjalankan prosesnya. Hasil dari kerja keras Anda mungkin baru terlihat setelah beberapa waktu.

Dalam urusan asmara, jangan takut mengambil langkah jika Anda memang memiliki perasaan terhadap seseorang. Sementara di tengah kesibukan pekerjaan, jangan lupa memberikan waktu untuk beristirahat.

Merencanakan perjalanan ke tempat baru juga dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran dan memperbaiki suasana hati.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ulasan lengkap tentang cinta, keuangan, karier, kesehatan, dan perjalanan Libra.

Cinta Libra