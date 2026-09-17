Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 02.43 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 18 September 2026: Saatnya Beristirahat dan Lebih Bijak Mengelola

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Libra, transit Bulan di Scorpio mengingatkan Anda untuk lebih peka terhadap perasaan sendiri.

Jangan terus mengabaikan emosi hanya karena ingin terlihat baik-baik saja. Berikan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya Anda rasakan sebelum mengambil keputusan.

Dalam hal kesehatan, tubuh mungkin membutuhkan beberapa penyesuaian. Perhatikan pola makan dan rutinitas olahraga, kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh. Tidak perlu memaksakan kebiasaan yang justru membuat Anda semakin lelah.

Keberuntungan juga tidak selalu datang sesuai harapan. Jika sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan, cobalah bersabar dan tetap menjalankan prosesnya. Hasil dari kerja keras Anda mungkin baru terlihat setelah beberapa waktu.

Dalam urusan asmara, jangan takut mengambil langkah jika Anda memang memiliki perasaan terhadap seseorang. Sementara di tengah kesibukan pekerjaan, jangan lupa memberikan waktu untuk beristirahat.

Merencanakan perjalanan ke tempat baru juga dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran dan memperbaiki suasana hati.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ulasan lengkap tentang cinta, keuangan, karier, kesehatan, dan perjalanan Libra.

Cinta Libra

Dalam kehidupan asmara, Libra disarankan untuk lebih berani mengambil langkah. Jika ada seseorang yang menarik perhatian, jangan selalu menunggu pihak lain memulai terlebih dahulu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 18 September 2026: Jaga Keuangan dan Berani Bersuara! - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 18 September 2026: Jaga Keuangan dan Berani Bersuara!

Jumat, 18 September 2026 | 02.33 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 18 September 2026: Ada Peluang Cinta Baru dan Hindari Drama Kantor - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 18 September 2026: Ada Peluang Cinta Baru dan Hindari Drama Kantor

Jumat, 18 September 2026 | 02.28 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 18 September 2026: Kendalikan Emosi dan Fokus pada Masa Depan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 18 September 2026: Kendalikan Emosi dan Fokus pada Masa Depan

Jumat, 18 September 2026 | 02.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore