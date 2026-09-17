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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 02.48 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 18 September 2026: Cinta Menghangat, Karier Perlu Dipikirkan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Scorpio, transit Bulan di zodiak Anda mengingatkan untuk tetap mampu mengendalikan emosi, terutama ketika situasi di sekitar mulai terasa kacau.

Jangan mengambil keputusan saat sedang terbawa perasaan. Berikan diri Anda waktu untuk menenangkan pikiran sebelum merespons sesuatu.

Di tengah kesibukan, jangan mengabaikan kebutuhan tubuh. Pilih makanan yang lebih sehat dan pastikan Anda tetap memberikan waktu untuk beristirahat.

Kehadiran Scorpio juga ternyata memiliki pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar. Karena itu, jangan menganggap remeh perhatian dan energi positif yang Anda berikan kepada mereka.

Dalam kehidupan asmara, kejutan romantis mungkin muncul secara tidak terduga. Sementara itu, kondisi keuangan terlihat cukup stabil, tetapi keputusan terkait karier sebaiknya dipikirkan dengan matang.

Jika memiliki rencana bepergian, pilih destinasi yang benar-benar ingin Anda kunjungi agar perjalanan terasa lebih menyenangkan.

Yuk simak ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 18 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Scorpio

Pengaruh Venus membawa suasana yang lebih hangat dalam kehidupan asmara Scorpio. Perbedaan pendapat yang sebelumnya terus berlangsung dengan pasangan berpeluang mulai mereda.

Editor: Hanny Suwindari
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