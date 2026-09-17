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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 02.33 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 18 September 2026: Jaga Keuangan dan Berani Bersuara!

Ilustrasi zodiak Virgo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Virgo, transit Bulan di Scorpio mengingatkan Anda untuk tidak terburu-buru menghadapi perasaan yang sedang muncul.

Berikan diri sendiri waktu untuk memahami dan mengelola emosi sebelum mengambil keputusan penting.

Dari sisi kesehatan, perhatikan pola makan dengan lebih disiplin. Usahakan tidak melewatkan waktu makan dan sertakan sayuran dalam menu sehari-hari agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk menghargai berbagai hal baik yang sudah Anda dapatkan. Jangan lupa bersyukur atas peluang maupun keberuntungan yang datang.

Dalam kehidupan asmara, Virgo berpeluang bertemu seseorang yang menarik perhatian. Sementara di lingkungan kerja, Anda didorong untuk lebih berani menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak secara profesional.

Selain itu, muncul kemungkinan Anda mulai memikirkan rencana pindah rumah. Jika keinginan tersebut semakin serius, persiapkan kondisi finansial terlebih dahulu agar prosesnya berjalan lebih lancar.

Mari simak ramalan zodiak Virgo secara lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Virgo

Kehidupan asmara Virgo berpotensi menghadirkan pertemuan baru hari ini. Bagi yang masih lajang, seseorang mungkin hadir dan menarik perhatian Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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