3 Zodiak Beruntung 17 September 2026, Saat Intuisi Membuka Jalan Menuju Era Baru

JawaPos.com - Ada kalanya perubahan besar tidak diawali oleh peristiwa yang dramatis.

Sebaliknya, semuanya dapat bermula dari keputusan sederhana yang selama ini terus ditunda.

Pada 17 September 2026, energi astrologi dipandang membawa dorongan bagi beberapa zodiak untuk berhenti terjebak dalam keraguan dan mulai mempercayai intuisi.

Dalam astrologi, intuisi sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap perasaan atau dorongan batin sebelum seluruh alasan rasional tersusun dengan jelas.

Ketika seseorang mulai berani mendengarkan suara batinnya, keputusan yang sebelumnya terasa rumit dapat menjadi lebih mudah ditentukan.

Pergerakan Mercury secara langsung juga menjadi salah satu aspek astrologi yang dikaitkan dengan momentum untuk menata kembali cara berpikir dan mengambil keputusan.

Setelah melewati fase yang dianggap penuh evaluasi, beberapa zodiak dapat merasakan dorongan untuk bergerak lebih tegas dan tidak lagi membiarkan keraguan menghambat langkah.

Bagi Gemini, Libra, dan Capricorn, 17 September 2026 diprediksi menjadi momentum yang menarik untuk berani menentukan arah diulas dari Yourtango.com.

Keberuntungan dalam konteks ini bukan berarti segala sesuatu akan berjalan tanpa hambatan, melainkan adanya peluang untuk melihat pilihan dengan lebih jelas, bertindak lebih percaya diri, dan membuka ruang bagi perubahan yang telah lama dinantikan.

1. Gemini

Gemini termasuk zodiak yang diprediksi merasakan perubahan cukup kuat dalam hal pengambilan keputusan pada 17 September 2026.

Selama ini, terlalu banyak pertimbangan dapat membuat Anda memilih mundur meskipun sebenarnya sudah mengetahui langkah yang ingin diambil.

Keraguan tersebut terkadang membuat momentum berlalu begitu saja.

Pada saat Mercury bergerak secara langsung, Gemini diprediksi memiliki keberanian lebih besar untuk menentukan pilihan.