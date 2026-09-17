3 Zodiak yang Diprediksi Makin Bahagia Mulai Kamis 17 September 2026

JawaPos.com - Ada masa ketika kebahagiaan terasa begitu jauh, seolah-olah berbagai persoalan membuat Anda sulit menemukan alasan untuk tersenyum.

Namun, keadaan tersebut tidak selalu berlangsung selamanya.

Dalam astrologi, perubahan energi Bulan kerap dikaitkan dengan perubahan cara seseorang memandang kehidupan, termasuk ketika Bulan memasuki fase Sabit Awal.

Pada Kamis, 17 September 2026, Bulan Sabit Awal berada dalam Sagitarius.

Secara astrologi, energi Sagitarius sering diasosiasikan dengan optimisme, harapan, kebebasan, dan keberanian untuk melihat masa depan dari sudut pandang yang lebih luas.

Momentum ini dipercaya dapat membantu seseorang mengurangi perhatian terhadap hal-hal negatif dan kembali menemukan sisi kehidupan yang memberikan kebahagiaan.

Menariknya, kebahagiaan yang dimaksud tidak selalu hadir dalam bentuk perubahan besar.

Bagi sebagian orang, rasa bahagia justru muncul ketika mereka mulai mengubah cara berpikir, menghargai hal-hal sederhana, serta berhenti memberikan terlalu banyak energi kepada persoalan yang tidak dapat dikendalikan.

Ada 3 zodiak yang diprediksi mengalami perubahan suasana hati ke arah yang lebih positif mulai 17 September 2026 dikutip dari Yourtango.com.

Mereka berpotensi menyadari bahwa kebahagiaan masih tersedia, terutama setelah memilih untuk lebih fokus pada kehidupan yang sedang dijalani daripada terus memikirkan kemungkinan buruk di masa depan.

1. Cancer

Cancer diprediksi mulai menemukan kembali ruang untuk merasa bahagia setelah cukup lama berhadapan dengan berbagai informasi atau situasi yang menguras pikiran.

Anda mungkin menyadari bahwa lingkungan sekitar dipenuhi berita, perdebatan, dan pesan yang bernuansa kekhawatiran.

Namun, pada 17 September 2026, Anda mulai memahami bahwa tidak semua hal tersebut harus mendapatkan perhatian penuh.