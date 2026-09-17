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Aulia Rahmi
Kamis, 17 September 2026 | 22.51 WIB

4 Shio Diprediksi Rasakan Kelegaan Besar pada 17 September 2026, Penantian Berbuah Manis

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Setelah melewati fase yang penuh penantian, ada kalanya sebuah keadaan perlahan bergerak menuju titik yang lebih melegakan.

Sesuatu yang sebelumnya terasa tertunda dapat menemukan jalan keluarnya, sementara persoalan yang sempat menguras pikiran mulai menunjukkan arah penyelesaian.

Dalam pembacaan astrologi Tionghoa, Kamis, 17 September 2026, menjadi momentum yang menarik bagi sejumlah shio karena membawa energi yang berkaitan dengan penyelesaian dan perubahan.

Tanggal tersebut dikenal dalam pembacaan ini sebagai Wood Horse Receive Day, yang berlangsung pada periode Fire Rooster dan tahun Fire Horse.

Unsur kayu dalam astrologi Tionghoa kerap diasosiasikan dengan pertumbuhan, pembaruan, serta munculnya kesempatan baru.

Sementara itu, energi Kuda yang hadir secara kuat dapat dimaknai sebagai dorongan untuk bergerak dan meninggalkan fase yang sudah tidak perlu dipertahankan.

Menariknya, energi perubahan pada hari tersebut tidak selalu berarti harus memulai sesuatu dari awal.

Sebaliknya, terdapat penekanan pada proses menerima hasil, menyelesaikan urusan yang tertunda, serta menutup satu bab kehidupan.

Bagi sebagian shio, proses tersebut dapat menghadirkan rasa lega karena sesuatu yang telah lama dinantikan akhirnya mulai menunjukkan perkembangan.

4 shio berikut diprediksi menjadi pihak yang merasakan energi tersebut dengan cara masing-masing dilansir dari Yourtango.com.

Ada yang berpeluang menemukan sosok yang tepat, mendapatkan jawaban atas persoalan yang belum terselesaikan, melihat ketegangan mereda, hingga menerima apresiasi atas kerja keras yang selama ini dilakukan.

1. Shio Macan, Penantian Sosok yang Tepat Berakhir dengan Pertemuan Berarti

Bagi pemilik shio Macan, menemukan seseorang yang benar-benar dapat diandalkan terkadang membutuhkan waktu.

Anda mungkin pernah berada dalam situasi ketika membutuhkan dukungan, tetapi tidak semua orang mampu hadir sesuai harapan.

Pada 17 September 2026, situasi tersebut diprediksi mulai berubah melalui pertemuan dengan seseorang yang memiliki niat baik dan bersedia memberikan bantuan.

Editor: Novia Tri Astuti
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