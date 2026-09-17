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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 17 September 2026 | 20.14 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Kesempatan untuk terbang ke suatu tempat, mungkin akan muncul bagi zodiak cancer hari ini. Perubahan karir mungkin juga sedang terjadi. 

Meskipun awalnya mungkin tampak sedikit mengkhawatirkan, tetapi perubahan ini akan positif secara jangka panjang. Cancer bisa mendapatkan kenaikan gaji, promosi, transfer, atau pekerjaan baru. Jangan menolaknya dan ikuti saja arusnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 17 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu memfokuskan memikirkan apa yang diinginkan dari hubungan saat ini dan mengomunikasikannya kepada pasangan. Terkait karir, rekan kerja baru senang dengan cancer karena perusahaan melihat manfaat dari kehadiranmu disana.

Sementara itu, sadarilah bahwa waktu tidur, berolahraga, dan kebiasaan makan yang baik, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan ketat jika cancer tidak ingin menghabiskan anggaran berlebih.

Cinta Cancer

Hari ini, cancer perlu memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan asmara. Komunikasikan keinginan kepada pasangan dan raihlah hasil positifnya. 

Habiskan waktu berdua saja dengan pasangan, sekadar untuk bersantai dalam pelukan satu sama lain. Jika masih mencari cinta, maka cancer harus tetap membuka mata dan pilihan. Seseorang yang tepat mungkin ada di sekitar cancer selama ini.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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