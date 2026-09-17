Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa percaya diri dan termotivasi. Sesuai dengan horoskop harian, leo memiliki banyak ambisi, dan hari ini benar-benar dapat bermimpi besar untuk diri sendiri.

Mulailah dengan membuat rencana sebelum bertindak. Upaya yang dilakukan untuk langkah-langkah ini, terbukti sangat bermanfaat dalam mencapai tujuan.

Bersikap murah hati kepada orang-orang di sekitar, akan memberikan hasil yang tak terduga. Zodiak virgo sedang merasakan kebaikan, kasih sayang, dan empati. Kehadiran virgo akan mendatangkan aura yang berbeda dan memungkinkan untuk terhubung dengan orang-orang di sekitar.

Perlakukan orang lain dengan kasih sayang dan empati, karena itu tidak akan merugikan. Bersikaplah murah hati kepada orang-orang di sekitar dan teruslah berbuat baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 17 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menunjukkan penghargaan atas bagaimana pasangan selalu mendampingi selama masa-masa sulit. Terkait karir, leo mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan karena peluang baru dan menarik datang.

Sementara itu, lakukan meditasi agar sakit kepala yang selama ini menjadi sumber kekhawatiran, tidak lagi mengganggu. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo