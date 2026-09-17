Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Bersama teman-teman dekat dan anggota keluarga, zodiak aries akan memiliki waktu yang indah untuk merayakan pencapaian penting. Hari ini sangat cocok untuk berkumpul, bersantai, serta tidak terburu-buru.

Aries dan orang-orang terkasih akan mengenang momen penting ini dengan kehangatan dan kebahagiaan. Jangan biarkan kecemasan pekerjaan, menghalangimu untuk menikmati hari ini.

Zodiak taurus merasa cenderung spiritual hari ini, sehingga ingin bermeditasi, terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan, atau melakukan hal-hal yang memberi ketenangan pikiran.

Hal ini adalah cara yang baik untuk menjauh dari kehidupan yang serba cepat untuk sementara waktu. Daripada pergi terlalu jauh, carilah orang-orang di sekitar yang mungkin membutuhkan bantuanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 17 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini adalah waktu yang membahagiakan, sehingga zodiak aries dan pasangan bisa terhubung dengan sempurna. Terkait karir, aries perlu menerima tawaran pekerjaan yang diberikan saat ini meskipun bukan yang diinginkan.

Sementara itu, lakukan beberapa teknik meditasi dan minumlah susu hangat sebelum tidur agar waktu tidurmu tidak terganggu. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries