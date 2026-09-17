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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 02.03 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok, Jumat, 18 September 2026: Kendalikan Emosi dan Percaya pada Proses

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus, transit Bulan di Sagitarius membawa pesan agar Anda lebih mampu mengendalikan emosi dan menjaga keseimbangan diri.

Jangan mudah terbawa suasana ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Percayalah bahwa langkah yang sedang Anda jalani berada di arah yang tepat.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk mulai membangun kebiasaan berolahraga secara rutin.

Anda tidak harus melakukan latihan dalam waktu lama. Aktivitas fisik singkat yang dilakukan secara konsisten tetap dapat memberikan manfaat bagi tubuh.

Kenangan mengenai hubungan masa lalu mungkin kembali muncul dalam pikiran. Namun, jangan biarkan hal tersebut membuat Anda kembali terjebak dalam cerita lama. Fokuslah pada kehidupan yang sedang dijalani saat ini.

Sikap Taurus yang tenang dan seimbang dalam menghadapi berbagai persoalan juga berpotensi mendapatkan penghargaan dari orang lain.

Sementara itu, bagi Anda yang memiliki rencana bepergian, bersiaplah menghadapi kemungkinan perubahan jadwal atau rencana perjalanan.

Yuk simak ramalan zodiak Taurus secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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