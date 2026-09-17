Ramalan Zodiak Taurus 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Bantuan yang sangat berharga terkait masalah keuangan atau properti, bisa datang kepada zodiak taurus dari sumber yang tak terduga hari ini. Seseorang yang tidak taurus kenal memiliki informasi tepat dan menawarkannya secara tiba-tiba.

Hal tersebut akan membuat perbedaan besar dalam cara taurus menangani masalah ini. Situasinya mungkin tidak terlalu buruk pada awalnya, tetapi semuanya akan baik-baik saja pada akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 17 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus dan pasangan perlu melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama untuk memecah kebosanan dalam hubungan. Terkait karir, pertahankan pandangan positif dan siapkan mental karena taurus akan menerima kabar baik tentang pekerjaan.

Sementara itu, lakukan meditasi sebelum tidur agar waktu tidur taurus tidak terus terganggu. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.

Cinta Taurus

Jangan berdiam diri di rumah dan keluarlah serta bersenang-senang dengan pasangan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama.

Hal ini benar-benar akan memecah kebosanan dan memberi taurus dan pasangan sesuatu untuk dibicarakan lagi.