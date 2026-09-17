Ramalan Zodiak Taurus 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Bantuan yang sangat berharga terkait masalah keuangan atau properti, bisa datang kepada zodiak taurus dari sumber yang tak terduga hari ini. Seseorang yang tidak taurus kenal memiliki informasi tepat dan menawarkannya secara tiba-tiba.
Hal tersebut akan membuat perbedaan besar dalam cara taurus menangani masalah ini. Situasinya mungkin tidak terlalu buruk pada awalnya, tetapi semuanya akan baik-baik saja pada akhir hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus dan pasangan perlu melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama untuk memecah kebosanan dalam hubungan. Terkait karir, pertahankan pandangan positif dan siapkan mental karena taurus akan menerima kabar baik tentang pekerjaan.
Sementara itu, lakukan meditasi sebelum tidur agar waktu tidur taurus tidak terus terganggu. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.
Cinta Taurus
Jangan berdiam diri di rumah dan keluarlah serta bersenang-senang dengan pasangan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama.
Hal ini benar-benar akan memecah kebosanan dan memberi taurus dan pasangan sesuatu untuk dibicarakan lagi.
Karir Taurus
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022