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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 17 September 2026 | 19.48 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, secercah inspirasi mungkin akan menyelesaikan hambatan dalam kemajuan karir zodiak virgo yang muncul beberapa hari terakhir. 

Solusi ini bisa sangat bermanfaat, sehingga virgo perlu mengingatnya untuk mengatasi hambatan dalam kehidupan di masa mendatang. Virgo mungkin merasa sangat senang karena berhasil menyelesaikan ini, sehingga ingin keluar dan merayakannya. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 17 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo dan pasangan bisa mencoba mempererat hubungan dengan berjalan-jalan dan bersenang-senang. Mengenai karir, pertahankan ketekunan dan fokus yang akan membantu untuk mencapai ambisi.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk meningkatkan kekuatan mental dan menghilangkan stres. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan untuk melakukan pembelian karena aspek keuangan virgo sedang positif.

Cinta Virgo

Cobalah keluar kota untuk berjalan-jalan guna mempererat hubungan dengan pasangan sekaligus bersenang-senang. Setelahnya, virgo dan pasangan akan kembali dengan perasaan segar. Pasangan akan memberikan kasih sayang, perhatian, dan membuat virgo merasa dicintai. 

Karir Virgo

Pekerjaan yang sempurna mungkin sedang menunggu. Kerja sama dengan pihak luar negeri kemungkinan akan meningkatkan penghasilan virgo. Virgo mungkin juga akan mendapatkan bonus hari ini. Ketekunan dan fokus akan membantu virgo mencapai ambisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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