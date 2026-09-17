Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Kamis, 17 September 2026: Rapikan Anggaran dan Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Virgo pada Kamis, 17 September 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama apabila beberapa pengeluaran sebelumnya mulai membuat anggaran terasa semakin sempit.
Pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali sering kali tidak terasa berat dalam satu waktu, tetapi jumlah keseluruhannya dapat cukup besar ketika berlangsung terus-menerus.
Karena itu, Virgo perlu mulai melihat kembali kebiasaan menggunakan uang agar kondisi finansial dapat dikendalikan dengan lebih baik.
Virgo dapat memulai dengan memeriksa pengeluaran selama beberapa waktu terakhir.
Perhatikan transaksi yang paling sering dilakukan dan lihat apakah seluruhnya memang berkaitan dengan kebutuhan penting.
Tidak perlu langsung mengurangi semua pengeluaran secara ekstrem karena cara tersebut justru dapat membuat pengelolaan keuangan terasa terlalu berat.
Langkah yang lebih realistis adalah memilih beberapa pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk dikurangi secara bertahap.
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Jawa Pos
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