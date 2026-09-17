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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 17 September 2026: Seimbangkan Olahraga dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Kamis, 17 September 2026, dapat dijaga dengan membuat aktivitas fisik terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Olahraga tidak harus selalu menjadi kegiatan yang berat atau melelahkan untuk memberikan manfaat bagi tubuh.

Libra dapat mencari cara yang membuat rutinitas bergerak terasa lebih menarik sehingga lebih mudah dilakukan secara konsisten.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika selama ini olahraga terasa seperti kewajiban yang sulit dipertahankan, Libra dapat mencoba mengajak teman atau rekan untuk melakukan aktivitas bersama.

Kehadiran orang lain dapat membuat suasana menjadi lebih santai sekaligus membantu menjaga motivasi.

Berolahraga bersama juga bisa menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan orang terdekat sambil tetap menjaga tubuh tetap aktif.

Libra tidak perlu langsung memilih latihan yang terlalu berat.

Editor: Novia Tri Astuti
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