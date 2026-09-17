Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 17 September 2026: Jaga Energi dengan Kebiasaan Sederhana

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Kamis, 17 September 2026, berada dalam keadaan yang cukup baik selama kebutuhan dasar tubuh tetap diperhatikan.
Kesibukan sehari-hari terkadang membuat Capricorn terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kepada tubuh.
Karena itu, menjaga kebiasaan sederhana seperti cukup minum, makan teratur, beristirahat, dan memberikan waktu untuk diri sendiri menjadi hal yang penting.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan Capricorn adalah asupan cairan.
Kesibukan bekerja atau bepergian dapat membuat seseorang lupa minum secara teratur sehingga kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi dengan baik.
Capricorn sebaiknya tidak menunggu sampai rasa haus muncul untuk mulai minum.
Membawa botol air ketika berada di tempat kerja atau sedang bepergian dapat membantu membentuk kebiasaan minum yang lebih teratur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022