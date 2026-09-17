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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 17.57 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 17 September 2026: Jaga Energi dengan Kebiasaan Sederhana

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Kamis, 17 September 2026, berada dalam keadaan yang cukup baik selama kebutuhan dasar tubuh tetap diperhatikan.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat Capricorn terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kepada tubuh.

Karena itu, menjaga kebiasaan sederhana seperti cukup minum, makan teratur, beristirahat, dan memberikan waktu untuk diri sendiri menjadi hal yang penting.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Capricorn adalah asupan cairan.

Kesibukan bekerja atau bepergian dapat membuat seseorang lupa minum secara teratur sehingga kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi dengan baik.

Capricorn sebaiknya tidak menunggu sampai rasa haus muncul untuk mulai minum.

Membawa botol air ketika berada di tempat kerja atau sedang bepergian dapat membantu membentuk kebiasaan minum yang lebih teratur.

Editor: Novia Tri Astuti
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