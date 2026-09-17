Ramalan Zodiak Capricorn 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari dengan lancar dan mudah.

Pikiran yang lebih bebas membuat Anda mampu menjalankan berbagai aktivitas dengan tenang, sementara sejumlah keinginan berpeluang terwujud.

Keberuntungan juga terlihat dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan Capricorn.

Pengambilan keputusan yang tepat dapat membawa hasil positif dan membuka peluang baru.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini berjalan cukup lancar bagi Capricorn. Pikiran yang lebih tenang dan bebas membantu Anda melihat berbagai situasi dengan lebih jelas.

Keinginan yang selama ini diharapkan juga berpeluang terwujud. Pengambilan keputusan yang tepat akan memberikan hasil yang menguntungkan.

Cinta Capricorn Hubungan dengan pasangan dipenuhi rasa puas dan nyaman. Anda dan pasangan dapat menikmati waktu bersama tanpa banyak gangguan.

Menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan santai bersama pasangan dapat membuat hubungan semakin dekat.