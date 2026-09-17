Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari dengan lancar dan mudah. 

Pikiran yang lebih bebas membuat Anda mampu menjalankan berbagai aktivitas dengan tenang, sementara sejumlah keinginan berpeluang terwujud.

Keberuntungan juga terlihat dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan Capricorn.

Pengambilan keputusan yang tepat dapat membawa hasil positif dan membuka peluang baru.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini berjalan cukup lancar bagi Capricorn. Pikiran yang lebih tenang dan bebas membantu Anda melihat berbagai situasi dengan lebih jelas.

Keinginan yang selama ini diharapkan juga berpeluang terwujud. Pengambilan keputusan yang tepat akan memberikan hasil yang menguntungkan.

Cinta Capricorn

Hubungan dengan pasangan dipenuhi rasa puas dan nyaman. Anda dan pasangan dapat menikmati waktu bersama tanpa banyak gangguan.

Menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan santai bersama pasangan dapat membuat hubungan semakin dekat.

Manfaatkan momen ini untuk membangun komunikasi dan kedekatan emosional dengan pasangan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Jaga Kebiasaan dan Beri Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Jaga Kebiasaan dan Beri Waktu Istirahat

Kamis, 17 September 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Atur Pengeluaran dan Prioritas Finansial - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Atur Pengeluaran dan Prioritas Finansial

Kamis, 17 September 2026 | 17.46 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 17.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore