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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini disarankan tidak terburu-buru dalam menjalani berbagai aktivitas.

Perencanaan yang matang dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan akan membantu menghindari hal-hal yang berjalan di luar rencana.

Berbagai tantangan juga mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan Scorpio.

Mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dapat menjadi pertimbangan penting untuk menghadapi situasi hari ini dengan lebih bijak.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Scorpio perlu merencanakan setiap aktivitas dengan baik. Jangan terburu-buru mengambil keputusan karena sejumlah hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan.

Mempertimbangkan saran dari orang yang lebih berpengalaman dapat membantu Anda menentukan langkah yang tepat.

Cinta Scorpio

Anda mungkin lebih mudah menunjukkan emosi kepada pasangan hari ini. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keharmonisan hubungan jika tidak dikendalikan dengan baik.

Cobalah menjaga ketenangan dan tidak terlalu larut dalam perasaan. Sikap yang lebih terkendali akan membantu mempertahankan kebahagiaan bersama pasangan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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