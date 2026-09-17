Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Jaga Kebiasaan dan Beri Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Kamis, 17 September 2026, mengingatkan pentingnya mempertahankan kebiasaan baik yang selama ini sudah dilakukan secara konsisten.
Tubuh membutuhkan perhatian setiap hari, bukan hanya ketika mulai terasa tidak nyaman, lelah, atau kehilangan energi.
Karena itu, Pisces sebaiknya tidak mengabaikan rutinitas sederhana yang selama ini membantu menjaga kebugaran dan kenyamanan tubuh.
Jika selama ini Pisces sudah berusaha menjaga pola makan, berolahraga, dan mengatur waktu tidur, kebiasaan tersebut sebaiknya tetap dipertahankan.
Tidak perlu melakukan perubahan besar dalam waktu singkat hanya karena ingin mendapatkan hasil yang cepat.
Rutinitas sederhana yang dilakukan secara teratur justru dapat lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.
Pisces dapat mulai dengan memastikan tubuh mendapatkan makanan yang cukup, cairan yang memadai, serta waktu tidur yang sesuai dengan kebutuhan.
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Jawa Pos
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