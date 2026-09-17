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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 15.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Kamis, 17 September 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Kamis, 17 September 2026, membawa peluang untuk mempererat hubungan melalui komunikasi yang lebih terbuka.

Jika selama beberapa waktu terakhir ada hal yang belum sempat dibicarakan dengan pasangan, Kamis ini dapat menjadi kesempatan untuk mulai menyampaikannya secara perlahan.

Sagittarius terkadang memiliki banyak hal yang ingin dikatakan, tetapi memilih menunggu waktu yang dianggap paling tepat sehingga beberapa persoalan justru terlalu lama disimpan.

Berikut ramalan asmara zodiak Sagittarius pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika sesuatu terus berada di dalam pikiran, Sagittarius mungkin berharap pasangan dapat memahami tanpa perlu penjelasan yang panjang.

Namun, orang lain tidak selalu bisa mengetahui apa yang sedang dirasakan hanya dari perubahan sikap atau suasana hati.

Karena itu, jangan takut membicarakan apa yang sebenarnya dirasakan selama dilakukan dengan tenang dan tidak menyudutkan pasangan.

Percakapan sederhana dapat menjadi awal untuk memahami keadaan satu sama lain dengan lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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