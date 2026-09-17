Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 17 September 2026: Terbuka pada Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 17 September 2026, berpeluang menghadirkan kesempatan baru yang dapat memberikan warna berbeda dalam perjalanan profesional.
Peluang tersebut bisa muncul melalui pekerjaan, proyek, tanggung jawab tambahan, atau kesempatan mempelajari sesuatu yang sebelumnya belum terlalu dikuasai.
Jika rutinitas belakangan terasa berjalan di tempat, jangan langsung menganggap kondisi tersebut akan berlangsung selamanya.
Perubahan dapat dimulai ketika Capricorn bersedia mencoba hal yang berbeda dan menunjukkan kemampuan yang selama ini belum banyak terlihat.
Tugas baru mungkin awalnya terasa asing, tetapi pengalaman tersebut dapat membantu Capricorn mengetahui kemampuan yang masih bisa dikembangkan.
Karena itu, jangan terlalu cepat menolak tanggung jawab hanya karena belum terbiasa mengerjakannya.
Namun, Capricorn juga tidak perlu mengambil semua kesempatan hanya karena takut kehilangan peluang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022