Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 17.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menjalani hari dengan perencanaan yang matang. Pikiran yang mudah teralihkan dapat membuat sejumlah aktivitas tidak berjalan sesuai harapan, sehingga penting untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Kekhawatiran terkait keluarga, tekanan pekerjaan, hingga persoalan keuangan juga mungkin muncul. Mengandalkan kesabaran dan tetap fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan akan membantu Pisces melewati hari dengan lebih tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, banyak hal perlu direncanakan dengan baik hari ini. Perhatian Anda mungkin mudah teralihkan, sementara perkembangan anak-anak dapat menimbulkan kekhawatiran. Jangan mengambil keputusan secara terburu-buru. Pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.

Cinta Pisces

Masalah ego berpotensi muncul dalam hubungan dengan pasangan. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengganggu keharmonisan dan kenyamanan hubungan.

Sebaiknya hindari situasi yang memicu perselisihan. Berusaha memahami pasangan dan menurunkan ego masing-masing dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Pisces

Keberuntungan mungkin tidak terlalu berpihak pada Anda di tempat kerja. Karena itu, kerja keras menjadi hal yang penting untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kemampuan yang Anda miliki mungkin belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut bisa sedikit mengganggu, tetapi tetaplah fokus menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin.

Kesehatan Pisces

Anda mungkin mengalami nyeri pada kaki yang dapat mengganggu aktivitas. Menjaga tubuh tetap aktif dengan olahraga dapat membantu mempertahankan kebugaran.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Kamis, 17 September 2026: Bijak Mengatur Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Kamis, 17 September 2026: Bijak Mengatur Pengeluaran

Kamis, 17 September 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 17 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Setiap Hari - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 17 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Setiap Hari

Kamis, 17 September 2026 | 17.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore