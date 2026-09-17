Ramalan Zodiak Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menjalani hari dengan perencanaan yang matang. Pikiran yang mudah teralihkan dapat membuat sejumlah aktivitas tidak berjalan sesuai harapan, sehingga penting untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Kekhawatiran terkait keluarga, tekanan pekerjaan, hingga persoalan keuangan juga mungkin muncul. Mengandalkan kesabaran dan tetap fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan akan membantu Pisces melewati hari dengan lebih tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret) Secara umum, banyak hal perlu direncanakan dengan baik hari ini. Perhatian Anda mungkin mudah teralihkan, sementara perkembangan anak-anak dapat menimbulkan kekhawatiran. Jangan mengambil keputusan secara terburu-buru. Pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.

Cinta Pisces Masalah ego berpotensi muncul dalam hubungan dengan pasangan. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengganggu keharmonisan dan kenyamanan hubungan.

Sebaiknya hindari situasi yang memicu perselisihan. Berusaha memahami pasangan dan menurunkan ego masing-masing dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Pisces Keberuntungan mungkin tidak terlalu berpihak pada Anda di tempat kerja. Karena itu, kerja keras menjadi hal yang penting untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kemampuan yang Anda miliki mungkin belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut bisa sedikit mengganggu, tetapi tetaplah fokus menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin.