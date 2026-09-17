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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 14.38 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok, Jumat, 18 September 2026: Fokus Melangkah Maju dan Jaga Kesehatan Mata

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries, energi Bulan di Scorpio hari ini mendorong Anda untuk melepaskan berbagai persoalan yang sudah berlalu dan mulai memusatkan perhatian pada masa depan.

Jangan terlalu lama terjebak dalam masalah lama karena hal tersebut justru dapat menguras energi dan menghambat langkah Anda.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi penggunaan ponsel maupun perangkat elektronik. Terlalu lama menatap layar dapat membuat pikiran semakin lelah.

Cobalah menghabiskan waktu dengan membaca buku, berjalan santai, atau melakukan aktivitas lain yang membuat tubuh dan pikiran lebih rileks.

Dalam urusan asmara, keterbukaan menjadi kunci penting. Jangan menyimpan perasaan sendiri jika ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan pasangan.

Sementara itu, dalam pekerjaan, Anda tidak perlu sungkan menyampaikan kontribusi yang telah diberikan. Kerja keras yang dilakukan layak mendapatkan apresiasi.

Jika memiliki rencana melakukan perjalanan jauh, siapkan waktu istirahat yang cukup. Perjalanan panjang berpotensi membuat tubuh terasa lebih lelah dari biasanya.

Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan selengkapnya dari zodiak Aries yang perlu kamu ketahui.

Cinta Aries

Dalam hubungan asmara, Aries perlu memahami bahwa tidak ada hubungan yang selalu berjalan sempurna. Perselisihan atau persoalan kecil bisa saja muncul dalam perjalanan bersama pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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