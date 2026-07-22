Tak Banyak Bicara tapi Berkesan, Ini 7 Weton yang Disebut Punya Pesona Istimewa

JawaPos.com - Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang tampil sederhana, tetapi mampu meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang di sekitarnya? Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian, namun kehadirannya sering terasa nyaman dan menarik.

Pesona semacam ini sering dikaitkan dengan karakter, sikap, serta energi positif yang terpancar dari dalam diri seseorang. Bukan hanya dari penampilan luar, daya tarik juga dapat muncul melalui cara berbicara, ketulusan, dan perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki aura pengasihan dan kharisma alami. Pemilik weton tersebut diyakini mempunyai sifat seperti kelembutan hati, kebijaksanaan, serta kepribadian yang membuat orang lain merasa dekat dan menghargai mereka.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan budaya yang diwariskan turun-temurun, pembahasan mengenai weton masih menjadi hal menarik bagi sebagian masyarakat sebagai bentuk refleksi karakter dan pelestarian tradisi.

Pemilik weton ini cenderung pendiam, bijak, dan mampu menenangkan hati orang lain hanya dengan kehadirannya.



Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri, namun sikap rendah hati dan empati yang besar membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya.



Dalam hubungan sosial, Kamis Legi sering dijadikan tempat curhat karena kepribadiannya yang tulus dan mampu menjaga rahasia.



Mereka tidak mudah terprovokasi dan memiliki kekuatan batin yang tenang namun kuat.





Secara spiritual, Kamis Legi berada di bawah pengaruh kuat kemenangan dan keterangan srengenge, yang mencerminkan semangat hidup yang positif dan terus tumbuh.



alami mereka terpancar dari keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Tidak heran jika aura mereka memikat dan sulit dilupakan.



2. Rabu Pahing



Rabu Pahing memiliki nilai neptu 16 dan bersifat "lakune banyu", menyerupai air yang tenang namun kuat. Keteguhan hati mereka dalam memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar juga menjadi nilai tambah yang membuat mereka dikagumi.Secara spiritual, Kamis Legi berada di bawah pengaruh kuat kemenangan dan keterangan srengenge, yang mencerminkan semangat hidup yang positif dan terus tumbuh. Pesona alami mereka terpancar dari keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Tidak heran jika aura mereka memikat dan sulit dilupakan.Rabu Pahing memiliki nilai neptu 16 dan bersifat "lakune banyu", menyerupai air yang tenang namun kuat.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang fleksibel, bijaksana, dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi.



Walaupun tenang, pemilik weton ini memiliki kekuatan kepemimpinan dan komunikasi yang luar biasa.



Daya tarik mereka bukan berasal dari penampilan luar, tetapi dari wibawa dan kecerdasan berbicara.



Mereka mampu menyampaikan gagasan dengan bijak dan meyakinkan, menjadikan mereka dihormati dalam lingkungan sosial maupun profesional.



Tidak sedikit dari mereka yang menempati posisi penting dalam pekerjaan karena kemampuannya menyatukan banyak pihak.



Secara spiritual, Rabu Pahing dinaungi oleh ilmu latipan dan Tunggak Semi, menunjukkan kecerdasan batin dan potensi besar yang terus tumbuh.



Mereka juga dikenal sebagai pasangan yang setia, tegas namun lembut, serta mampu menjadi penyeimbang yang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Aura pengasihan mereka muncul secara alami dan membuat banyak orang terpikat.



3. Sabtu Wage



Sabtu Wage dikenal dengan watak "lakune lintang", yaitu pribadi yang bersinar dalam kesunyian.



Mereka tidak menyukai keramaian dan lebih memilih lingkungan yang tenang dan damai.



Namun justru dalam ketenangan itulah, mereka memancarkan pesona yang menyejukkan dan membuat banyak orang merasa tenteram.



Orang dengan weton ini cenderung hidup sederhana dan tidak suka menonjolkan diri.



Meskipun begitu, kehadiran mereka mampu mengubah suasana menjadi lebih nyaman dan harmonis.



Mereka disenangi karena sifatnya yang lembut, penuh kasih sayang, serta sikap sopan santun yang sangat dijaga.



Secara spiritual, Sabtu Wage berada di bawah pengaruh kuat kemenangan dan keterangan srengenge, yang melambangkan daya tahan dan kebijaksanaan hidup.



Mereka mampu menebarkan energi positif tanpa berkata-kata, dan sering kali menjadi sumber inspirasi bagi orang di sekitarnya.

Tidak heran jika mereka dijuluki sebagai penyejuk dalam diam.



4. Rabu Pon



Pemilik weton Rabu Pon bersifat "lakune bulan", seperti rembulan yang menyinari malam dengan lembut.

Mereka adalah pribadi yang tenang, tertib, dan berpikiran jernih.



Sikap mereka yang teratur dan penuh pertimbangan membuat banyak orang merasa nyaman dan mempercayai pendapatnya.



Rabu Pon dikenal cerdas dan cepat dalam menyerap ilmu, baik dalam konteks akademis maupun spiritual.



Mereka tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menyikapi masalah.



Banyak orang menganggap mereka sebagai panutan karena mampu menjadi peneduh di tengah masalah.



Weton ini dinaungi oleh cantulan, Nohan Rembulan, dan Satria Wibawa.



Kombinasi ini menjadikan mereka pribadi yang bisa diandalkan, memiliki keindahan batin, dan wibawa yang terpancar alami.



Dalam hubungan asmara, mereka setia dan serius, menjadikan mereka pasangan ideal yang dicintai karena kejujuran dan ketulusannya.



5. Senin Pahing



Weton Senin Pahing bersifat "lakune lintang", seperti bintang penunjuk jalan di malam gelap. Mereka pendiam, namun pikirannya tajam dan jernih.



Mereka bukan tipe yang suka tampil atau mencari perhatian, tetapi justru itulah yang membuat mereka memiliki daya tarik tersendiri.



Sifat sabar, penuh perhatian, dan mampu menjaga rahasia membuat mereka sering dijadikan tempat bersandar.

Mereka tidak banyak bicara, tetapi setiap ucapannya mengandung makna.



Senin Pahing adalah pendengar yang baik dan pembimbing yang bijak, terutama dalam situasi sulit.



Dalam pandangan spiritual, weton ini berada di bawah pengaruh kuat kemenangan dan lebu katiup angin.



Ini menunjukkan bahwa hidup mereka penuh kejutan dan keberuntungan dari arah yang tidak terduga.



Daya tarik mereka tumbuh dari ketulusan dan kestabilan emosi, menjadikan mereka pasangan yang hangat dan sangat bisa dipercaya.



6. Minggu Pahing



Weton Minggu Pahing memiliki sifat "lakune bulan", mirip rembulan yang bersinar lembut dan menenangkan.



Mereka adalah pribadi yang rapi, cerdas, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap perasaan orang lain.



Aura mereka memikat karena memancarkan kedamaian dan ketulusan.



Mereka dikenal tidak suka menyakiti, tidak banyak bicara, namun selalu hadir di saat penting.



Sikapnya yang konsisten dan tindakan kecil yang penuh makna membuat mereka dihargai dalam lingkungan sosial.



Mereka menyampaikan kasih sayang dan kepedulian melalui tindakan, bukan sekadar ucapan.



Secara spiritual, Minggu Pahing berada di bawah naungan cantulan dan satria wirang.



Hal ini menandakan bahwa mereka adalah pribadi penopang yang bersedia berkorban demi kebaikan orang lain.



Pesona alami mereka muncul dari keteguhan hati, kejujuran, dan kemampuan merangkul tanpa syarat.



7. Selasa Pon



Weton Selasa Pon memiliki sifat "lakune pandita sakti", yaitu pribadi yang memiliki kedalaman batin dan wibawa alami.



Mereka sangat tenang, tidak banyak bicara, namun setiap kata yang terucap penuh makna dan kebijaksanaan.



Mereka sering kali menjadi tempat bertanya atau sumber nasihat bagi orang-orang di sekitarnya.



Kekuatan mereka terletak pada kemampuannya membaca situasi, memahami emosi orang lain, dan menjaga keseimbangan.

Aura pengasihannya berasal dari energi batin yang kuat dan ketulusan dalam membantu.



Mereka tidak mencari sorotan, tetapi kehadirannya selalu memberi dampak positif.



Secara spiritual, Selasa Pon berada di bawah naungan pandita sakti. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi batin yang tinggi dan intuisi tajam.



Dalam hubungan sosial maupun asmara, mereka adalah pribadi yang setia, sabar, dan memiliki kepedulian yang mendalam.

Pesona mereka bukan sekadar menarik, tetapi menyentuh hati.