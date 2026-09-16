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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 21.14 WIB

Siap-Siap Ketiban Hoki, 6 Shio Ini Diramal Dapat Rezeki Tak Terduga

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Selain sifat dan kepribadian, shio juga kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan, karier, hubungan, hingga kondisi finansial.

Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada beberapa shio yang memiliki peluang mendapatkan rezeki secara tidak terduga. Dalam kepercayaan tersebut, karakter seperti kejujuran, ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan menjalin hubungan baik disebut menjadi faktor yang mendukung datangnya keberuntungan.

Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki cukup baik.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki karakter kuat, percaya diri, dan berwibawa. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang menjunjung tinggi kejujuran serta senang membantu orang lain.

Dalam ramalan yang dikutip, sifat tersebut dipercaya dapat membuka peluang keberuntungan, terutama dalam urusan karier dan bisnis.

Hubungan baik yang dibangun dengan orang-orang di sekitar juga disebut dapat menghadirkan berbagai kesempatan baru. Karena itu, Shio Naga diramal memiliki peluang memperoleh peningkatan rezeki dari sejumlah arah.

2. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda biasanya digambarkan sebagai sosok penuh energi dan memiliki semangat tinggi dalam menjalani kehidupan.

Kejujuran menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka disebut tidak menyukai kepura-puraan dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Sikap tersebut dipercaya dapat membuat Shio Kuda memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dari hubungan dan kepercayaan tersebut, berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan disebut berpotensi terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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