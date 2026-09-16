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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 17 September 2026 | 02.24 WIB

Simak, 5 Karakter Khas dari Weton Jumat Kliwon yang Unik dan Menarik Perhatian

karakter khas dari weton jumat kliwon yang unik dan menarik perhatian./Freepik/ pikisuperstar - Image

karakter khas dari weton jumat kliwon yang unik dan menarik perhatian./Freepik/ pikisuperstar

JawaPos.com – Weton Jumat Kliwon sering digambarkan memiliki karakter yang unik dan memikat dalam berbagai situasi kehidupan.

Karakter dalam weton Jumat Kliwon kerap menunjukkan sisi unik yang membuat banyak orang memperhatikannya.

Weton Jumat Kliwon membawa karakter yang menyimpan daya tarik unik sehingga sering dianggap berbeda dari weton lain.

Keunikan karakter weton Jumat Kliwon membuat pribadi ini tampak mencolok dan mudah dikenali.

Dikutip dari akun YouTube GRIYA KEJAWEN, dijelaskan bahwa ada lima karakter khas dari weton jumat kliwon yang unik dan menarik perhatian.

1. Memiliki Energi Spiritual yang Kuat

Orang yang lahir di Weton Jumat Kliwon dikenal memiliki kekuatan batin yang luar biasa.

Dalam kepercayaan Jawa, kombinasi antara hari Jumat dan pasaran Kliwon dianggap sebagai pertemuan dua energi besar yaitu energi spiritual dan energi gaib.

Ketika dua unsur ini bersatu, lahirlah seseorang dengan aura spiritual yang kuat, bahkan seringkali tidak disadari oleh dirinya sendiri.

Orang dengan weton ini biasanya memiliki perasaan yang tajam, peka terhadap energi sekitar, dan mudah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.

Editor: Hanny Suwindari
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