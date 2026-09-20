Tak Harus Jadi Sultan, 7 Perilaku Ini Bikin Anda Terlihat Lebih Kaya

JawaPos.com - Psikologi melihat bahwa cara seseorang berpakaian, menjalani kehidupan sehari-hari, hingga memilih barang dapat memengaruhi bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain. Tak sedikit orang yang berusaha membangun kesan mapan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Keinginan untuk terlihat sukses dan memiliki status sosial tertentu juga dapat berkaitan dengan cara seseorang membangun identitas dirinya. Menariknya, kesan hidup berkecukupan tidak selalu harus ditunjukkan melalui barang mewah atau pengeluaran besar.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh perilaku yang disebut dapat membuat seseorang dari kalangan kelas menengah terlihat lebih kaya dan sejahtera menurut perspektif psikologi.

1. Lebih Memilih Kualitas daripada Jumlah Salah satu cara menciptakan penampilan yang terlihat lebih berkelas adalah dengan mengutamakan kualitas barang yang dimiliki. Seseorang tidak harus mempunyai banyak pakaian, sepatu, atau aksesori jika beberapa barang yang dipilih memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam waktu lama.

Pilihan yang sederhana tetapi terawat biasanya dapat memberikan kesan lebih elegan. Kebiasaan ini juga bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan, melainkan dapat menjadi cara mengatur pengeluaran dengan memilih barang yang benar-benar memiliki nilai guna.

2. Memiliki Pengetahuan tentang Kuliner Pengetahuan mengenai makanan, teknik memasak, maupun pengalaman bersantap juga dapat membentuk kesan tertentu di mata orang lain. Seseorang yang memahami berbagai jenis makanan dan mampu berbicara mengenai pengalaman kuliner dapat terlihat lebih berwawasan.

Tidak berarti seseorang harus rutin makan di restoran mahal. Mencoba kuliner berkualitas sesekali, kemudian memahami karakter rasa atau cara penyajiannya, sudah dapat menjadi pengalaman yang memperkaya pengetahuan sekaligus membangun kesan lebih berkelas.

3. Menggunakan Kartu Kredit Secara Bertanggung Jawab Kartu kredit dapat menjadi alat pembayaran yang berguna apabila digunakan secara terencana. Alih-alih menganggap limit sebagai tambahan penghasilan, penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan membayar.

Pemanfaatan fasilitas seperti poin, cashback, atau miles juga dapat memberikan keuntungan tertentu. Namun, manfaat tersebut hanya akan terasa apabila tagihan dikelola dengan baik dan tidak digunakan untuk membeli sesuatu di luar kemampuan finansial.