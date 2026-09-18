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Rabbany Wanadriani
Jumat, 18 September 2026 | 23.08 WIB

Bukan Sekadar Jodoh, 5 Tanda Pasangan Anda Disebut Membawa Hoki

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehadiran pasangan dalam sebuah hubungan bukan hanya tentang berbagi kasih sayang, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap suasana hati dan kehidupan sehari-hari.

Ada pasangan yang membuat seseorang merasa lebih percaya diri, bersemangat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Dalam astrologi, kondisi semacam ini terkadang dikaitkan dengan energi positif dan keberuntungan yang hadir melalui hubungan.

Meski astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan metode ilmiah untuk memastikan keberuntungan seseorang, sejumlah tanda berikut kerap digunakan dalam pembahasan mengenai pasangan yang dianggap membawa hoki.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanda yang disebut dapat menunjukkan bahwa pasangan Anda membawa energi positif dan keberuntungan dalam hubungan.

1. Selalu Membuat Anda Berpikir Positif

Salah satu tanda yang sering dikaitkan dengan pasangan pembawa keberuntungan adalah kemampuannya memberikan energi positif.

Ketika berada di dekatnya, Anda mungkin merasa lebih tenang, optimistis, dan bersemangat dalam menjalani aktivitas. Bahkan ketika menghadapi persoalan, kehadiran pasangan tersebut dapat membuat Anda melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif.

Dalam astrologi, energi positif seperti ini sering dianggap sebagai salah satu bentuk keberuntungan yang hadir melalui hubungan.

2. Mampu Memahami Anda Tanpa Banyak Bicara

Komunikasi memang menjadi bagian penting dalam hubungan. Namun, pasangan yang memiliki kedekatan emosional biasanya juga dapat memahami perasaan satu sama lain tanpa harus selalu menjelaskannya secara panjang lebar.

Misalnya, pasangan bisa mengetahui ketika Anda sedang tidak dalam suasana hati yang baik atau membutuhkan dukungan hanya dari perubahan ekspresi dan perilaku.

Kemampuan memahami sinyal-sinyal kecil tersebut membuat hubungan terasa semakin dekat dan harmonis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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