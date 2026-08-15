5 Zodiak yang Paling Sering Datang Terlambat Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam mengatur waktu dan menepati jadwal dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa zodiak dikenal sangat sering datang terlambat meski sudah berusaha mempersiapkan diri lebih awal.

Astrologi menjelaskan bahwa kebiasaan ini muncul dari kepribadian dasar yang memengaruhi cara mereka mengelola waktu.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (15/8), dijelaskan mengenai beberapa zodiak yang paling sering datang terlambat menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries dikenal memiliki jadwal yang sangat padat dengan berbagai kegiatan dalam satu hari.

Kesibukan mereka bukan sekadar alasan, karena jadwal harian mereka memang benar-benar penuh dengan agenda.