5 Zodiak yang Hobi Terlambat, Punya Banyak Agenda Sekaligus dalam Satu Waktu

JawaPos.com - Menurut astrologi, ada faktor yang dapat mempengaruhi karakter seseorang termasuk zodiaknya.

Termasuk tipe orang-orang yang selalu datang terlambat. Beberapa zodiak memang lebih lambat dalam berbagai situasi.

Mereka selalu memiliki agenda lain yang harus dilakukan di waktu yang sama, sehingga keterlambatan menjadi sesuatu yang lumrah bagi zodiak-zodiak ini.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (24/08) berikut zodiak yang hobi terlambat.

Aries

Saat aries mengatakan sedang sibuk, maka mereka tidak sedang berbohong. Aries harus berpindah dari satu janji ke janji berikutnya.

Hal yang biasa dilakukan aries adalah menyediakan waktu untuk semua orang dan segala hal. Aries memang akan datang ke semua acara yang sudah direncanakan, tetapi dengan jadwal yang sangat padat. Anda tidak bisa menyalahkannya jika sesekali lupa waktu.

Gemini

Saat anda membicarakan kebiasaan gemini yang suka telat, mungkin mereka akan bersikap defensif dan marah-marah.

Bahkan saat gemini telah berjanji tidak akan melewatkan pesta ulang tahun, mereka akan tetap datang satu jam kemudian. Mereka menyadari bahwa gemini selalu memiliki masalah dengan ketepatan waktu.

Cancer

Cancer akan merasa kewalahan dengan sesuatu yang akan dihadapi. Tekanan untuk tiba tepat waktu terasa terlalu berat bagi cancer. Tidak jarang, mereka akhirnya membatalkan rencananya.

Leo