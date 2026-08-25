Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.07 WIB

5 Zodiak yang Hobi Terlambat, Punya Banyak Agenda Sekaligus dalam Satu Waktu

Ilustrasi seseorang yang sedang terlambat/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang terlambat/Magnific

JawaPos.com - Menurut astrologi, ada faktor yang dapat mempengaruhi karakter seseorang termasuk zodiaknya.

Termasuk tipe orang-orang yang selalu datang terlambat. Beberapa zodiak memang lebih lambat dalam berbagai situasi. 

Mereka selalu memiliki agenda lain yang harus dilakukan di waktu yang sama, sehingga keterlambatan menjadi sesuatu yang lumrah bagi zodiak-zodiak ini.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (24/08) berikut zodiak yang hobi terlambat

Saat aries mengatakan sedang sibuk, maka mereka tidak sedang berbohong. Aries harus berpindah dari satu janji ke janji berikutnya.

Hal yang biasa dilakukan aries adalah menyediakan waktu untuk semua orang dan segala hal. Aries memang akan datang ke semua acara yang sudah direncanakan, tetapi dengan jadwal yang sangat padat. Anda tidak bisa menyalahkannya jika sesekali lupa waktu. 

Saat anda membicarakan kebiasaan gemini yang suka telat, mungkin mereka akan bersikap defensif dan marah-marah.

Bahkan saat gemini telah berjanji tidak akan melewatkan pesta ulang tahun, mereka akan tetap datang satu jam kemudian. Mereka menyadari bahwa gemini selalu memiliki masalah dengan ketepatan waktu.

Cancer akan merasa kewalahan dengan sesuatu  yang akan dihadapi. Tekanan untuk tiba tepat waktu terasa terlalu berat bagi cancer. Tidak jarang, mereka akhirnya membatalkan rencananya. 

Leo sangat sulit menentukan prioritas antara hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang ingin dilakukan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak yang Paling Sering Datang Terlambat Menurut Astrologi - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Paling Sering Datang Terlambat Menurut Astrologi

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.04 WIB

Mengapa Orang yang Tidak Pernah Terlambat Menjadi Seseorang yang Akan Anda Banggakan - Image
Lifestyle

Mengapa Orang yang Tidak Pernah Terlambat Menjadi Seseorang yang Akan Anda Banggakan

Selasa, 14 Juli 2026 | 00.24 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Cemas karena Balasan Terlambat Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Cemas karena Balasan Terlambat Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini

Kamis, 25 Juni 2026 | 04.39 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore