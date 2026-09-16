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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 16 September 2026 | 20.33 WIB

4 Zodiak yang Menjadi Murid Teladan, Dapat Diandalkan dan Langganan Jadi Koordinator Kelas

Ilustrasi murid teladan. (Magnific) - Image

Ilustrasi murid teladan. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini selalu menjadi murid teladan yang menjadi contoh banyak orang.

Mereka mencintai proses bersekolah dan berbagai kegiatan akademik di dalamnya. Mereka sangat rajin jika waktu pergi ke sekolah.

Tidak hanya untuk belajar namun mereka juga memiliki komitmen tinggi terhadap proses pengembangan diri. Berdasarkan informasi dari laman ://collective.world pada (16/9) empat zodiak ini dikenal sebagai murid teladan dan kerap dipercaya menjadi koordinator kelas.

Virgo ahli dalam dunia akademis karena sifat mereka yang terorganisir dan teliti. Mereka adalah tipe murid dengan catatan terlengkap. Agenda mereka sangat padat dipenuhi dengan deadline, tugas, dan jadwal rapat. 

Capricorn memiliki disiplin yang sangat tinggi. Mereka mampu meraih keberhasilan secara akademis. Meskipun terkadang, capricorn mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Capricorn juga mampu menyelesaikan pekerjaan rumah dan melewati berbagai ujian dengan sangat baik.

Aquarius merupakan sosok yang sangat baik karena memiliki rasa ingin tahu dan pola pikir yang terus berkembang. Hal tersebut membuat proses belajar menjadi menyenangkan bagi zodiak ini. Aquarius mampu berinovasi dalam mendukung perjalanan akademis mereka.

Gemini selalu antusias mempelajari sesuatu yang baru sehingga zodiak berelemen udara ini menjadi siswa teladan. Gemini akan terus mempelajari sesuatu sampai benar-benar memahami secara mendalam. Gemini benar-benar menyukai sekolah dan selalu hadir setiap hari dengan kesiapan untuk memberikan kemampuan terbaik mereka.

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Editor: Novia Tri Astuti
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