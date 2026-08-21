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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 21 Agustus 2026 | 20.20 WIB

7 Ucapan Manajemen Kelas yang Sering Disampaikan Guru dengan Murid Paling Tertib Menurut Psikologi

Ucapan manajemen kelas yang disampaikan guru dengan murid paling tertib menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ucapan manajemen kelas yang disampaikan guru dengan murid paling tertib menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi manajemen kelas menjadi kunci penting bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman.

Guru sering kali memikul peran lebih dari sekadar pengajar, termasuk menjadi pendengar sekaligus pendukung emosional murid-muridnya.

Meski setiap hari berbeda, ada kalimat sederhana yang terus berulang di kelas dengan murid paling tertib.

Dilansir dari laman YourTango pada  Jumat (21/8), berikut tujuh ucapan psikologi manajemen kelas yang biasa diucapkan guru untuk menjaga ketertiban murid-muridnya.

1. Menggunakan sapaan yang mencakup semua murid

Sapaan yang mencakup semua identitas murid menjadi cara guru menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif.

Sekolah bukan hanya tempat belajar, melainkan ruang tumbuh yang seharusnya membuat murid merasa diterima sepenuhnya.

Murid menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah bersama guru dan teman sekelas setiap harinya.

Lingkungan yang sehat dan penuh penerimaan menjadi kunci penting bagi kebahagiaan dan perkembangan murid secara menyeluruh.

Ketika murid merasa didengar dan diakui, mereka cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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