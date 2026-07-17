Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina: Sajikan Duel Guru vs Murid!

Luis de la Fuente kembali membawa Spanyol ke final setelah mengalahkan Prancis di semifinal. Statistik menunjukkan kemenangan atas Les Bleus kerap menjadi awal perjalanan La Furia Roja menuju gelar juara. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com - Spanyol akan berhadapan dengan Argentina dalam laga puncak Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Spanyol melangkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0, sedangkan Argentina harus berjuang keras sebelum menundukkan Inggris dengan skor 2-1.
Dalam laga final Piala Dunia 2026 itu, Spanyol berpeluang untuk meraih gelar Piala Dunia kedua setelah sukses meraih gelar pertama pada 2010.
Di sisi lain, Argentina mengincar sejarah sebagai tim yang mampu mempertahankan gelar juara dunia, sejak terakhir kali dilakukan Brasil pada 1962.
Menariknya, ada cerita unik antara pelatih Spanyol Luis de la Fuente dan pelatih Argentina Lionel Scaloni. Kedua entrenador itu rupanya memiliki hubungan erat yang terjalin sejak 2017.
Saat itu, De la Fuente merupakan seorang guru kursus kepelatihan di akademi Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) di Las Rozas, Madrid dan Scaloni merupakan salah satu muridnya.
Usai laga melawan Prancis, De la Fuente bahkan sempat menyatakan keinginannya menghadapi Argentina di final dan mengungkapkan bahwa dirinya kenal dekat dengan Scaloni.
Lionel Scaloni pun tak menampik peran besar De la Fuente dalam perjalanan awal karier kepelatihannya. “Luis sangat membantu kami yang mengikuti kursus kepelatihan di Las Rozas. Saya sempat berbincang dengannya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya,” kata Scaloni dikutip dari Reuters.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara