Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina: Sajikan Duel Guru vs Murid!

JawaPos.com - Spanyol akan berhadapan dengan Argentina dalam laga puncak Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Spanyol melangkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0, sedangkan Argentina harus berjuang keras sebelum menundukkan Inggris dengan skor 2-1.

Dalam laga final Piala Dunia 2026 itu, Spanyol berpeluang untuk meraih gelar Piala Dunia kedua setelah sukses meraih gelar pertama pada 2010.

Di sisi lain, Argentina mengincar sejarah sebagai tim yang mampu mempertahankan gelar juara dunia, sejak terakhir kali dilakukan Brasil pada 1962.

Menariknya, ada cerita unik antara pelatih Spanyol Luis de la Fuente dan pelatih Argentina Lionel Scaloni. Kedua entrenador itu rupanya memiliki hubungan erat yang terjalin sejak 2017.

Saat itu, De la Fuente merupakan seorang guru kursus kepelatihan di akademi Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) di Las Rozas, Madrid dan Scaloni merupakan salah satu muridnya.

Usai laga melawan Prancis, De la Fuente bahkan sempat menyatakan keinginannya menghadapi Argentina di final dan mengungkapkan bahwa dirinya kenal dekat dengan Scaloni.

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni akan menghadapi gurunya di final Piala Dunia 2026. (FIFA)