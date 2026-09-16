Ramalan Zodiak Kamis 17 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Aries Hingga Gemini

JawaPos.com – Kestabilan finansial kembali jika Taurus mempercayai intuisi tentang pembelian yang akan datang.

Sedangkan Gemini tergoda untuk berfoya-foya, tetapi keseimbangan tercapai melalui penganggaran yang cerdas.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Kamis 17 September 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Di bawah langit yang penuh percaya diri, pesona Anda memancar, mencerahkan hubungan dan memicu percikan romantis baru.

Percakapan profesional berkembang, membantu Anda menyuarakan ide-ide berani dan mengambil alih tugas-tugas kolaboratif.