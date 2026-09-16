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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 16 September 2026 | 18.36 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini Capricorn diprediksi mungkin akan menghadapi sejumlah rintangan dan kesulitan. Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas terasa lebih berat, terutama ketika tuntutan pekerjaan mulai meningkat.

Energi hari ini mengingatkan Capricorn untuk tetap bersabar dan bersedia bekerja keras. Mengendalikan ego, mengelola pikiran, serta lebih berhati-hati dalam urusan keuangan juga penting agar berbagai persoalan dapat diminimalkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (16/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, beberapa rintangan dan kesulitan mungkin muncul hari ini. Namun, kerja keras dan ketekunan dapat membantu Anda melewati berbagai hambatan tersebut. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.

Cinta Capricorn

Kecenderungan untuk bersikap egois dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan. Keinginan untuk mempertahankan pendapat sendiri mungkin membuat pasangan merasa kurang diperhatikan.

Cobalah lebih peka terhadap perasaan pasangan. Memberikan ruang untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan satu sama lain dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Capricorn

Editor: Kuswandi
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