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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa tersesat dan terasing. Pikiran Scorpio belakangan ini terfokus pada beberapa masalah. Sangat penting untuk meluangkan waktu sebelum mempercayai seseorang. 

Jadi, pertimbangkan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Berbicaralah dari hati ke hati dengan sahabat untuk membantumu mengatur pikiran dengan jernih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 16 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. Terkait karir, Scorpio akan menerima panggilan dari calon pemberi kerja pada hari ini.

Sementara itu, minumlah banyak air putih dan konsumsi makanan segar untuk meningkatkan kesehatan kulit. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.

Cinta Scorpio

Scorpio sedang mencari seseorang yang benar-benar dapat memahami, menangani sifat emosional, dan marah ketika Scorpio bersemangat. Cobalah untuk menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. 

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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