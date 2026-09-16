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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 16 September 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra. (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra. (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini Libra diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai situasi. Beberapa hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan dan memunculkan kekecewaan yang berujung pada kekhawatiran.

Energi hari ini mengingatkan Libra untuk tidak terlalu bergantung pada janji orang lain. Kerja keras dan pengelolaan emosi menjadi kunci agar berbagai persoalan dapat dihadapi dengan lebih tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (16/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini berpotensi menghadirkan sejumlah kekecewaan. Kondisi tersebut dapat membuat Anda merasa khawatir atau kehilangan semangat. Karena itu, sebaiknya jangan terlalu mengandalkan janji yang diberikan orang lain. Bersiaplah bekerja keras untuk mewujudkan keinginan dan target yang telah Anda tetapkan.

Cinta Libra

Dalam hubungan asmara, Anda mungkin menjadi lebih sensitif dan emosional terhadap pasangan. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan jika tidak dikendalikan dengan baik.

Cobalah menyampaikan perasaan dengan tenang dan hindari bereaksi secara berlebihan. Memberikan ruang untuk memahami sudut pandang pasangan dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Libra

Editor: Kuswandi
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