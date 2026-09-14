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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 14 September 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Zodiak Libra 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini akan menjadi waktu yang membutuhkan lebih banyak kesabaran bagi Libra. 

Sejumlah tugas mungkin terasa lebih berat untuk diselesaikan, sehingga Anda perlu mengerahkan usaha ekstra agar semuanya berjalan sesuai harapan.

Hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru. Dengan tetap tenang dan memperhatikan setiap langkah, Libra dapat melewati berbagai tantangan hari ini dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (14/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, Libra perlu berusaha lebih keras dalam menyelesaikan berbagai tugas.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar karena situasi hari ini membutuhkan pertimbangan yang matang.

Kesabaran akan menjadi kunci agar berbagai urusan Anda hari ini dapat berjalan lebih lancar.

Cinta Libra

Anda akan mengungkapkan perasaan cinta kepada pasangan. Namun, peluang untuk membangun pemahaman yang lebih baik dengan kekasih mungkin masih terbatas.

Karena itu, cobalah lebih terbuka dalam berkomunikasi dan hindari memaksakan kehendak.

Memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan perasaannya dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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