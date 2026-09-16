Ramalan Zodiak Gemini 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sebuah surat, telepon, atau email, mungkin datang kepada zodiak gemini dari seorang teman lama. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan gemini di masa lalu.

Hal ini akan membuat gemini merasa hangat dan penuh kasih sayang terhadap, sehingga ingin membalasnya dengan cara yang sama. Undanglah temanmu untuk minum kopi dan mengobrol. Ikatan diantara kalian sangat kuat, dan ini jangan mencoba melepaskan hubungan persahabatan ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 16 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan perlu memanfaatkan waktu dan energi yang dimiliki untuk satu sama lain. Terkait karir, jangan ragu untuk mengambil pekerjaan yang memberikan dampak luar biasa bagi karirmu.

Sementara itu, hindari paparan sinar matahari dan minumlah banyak air putih untuk mencegah kerusakan kulit. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah.

Cinta Gemini

Hari ini adalah hari untuk memanjakan diri dengan kasih sayang pasangan. Biarkan pasangan memanjakanmu, karena gemini pantas mendapatkannya dan dia akan senang melakukannya. Manfaatkan waktu dan energi yang kalian berdua miliki untuk satu sama lain.

Karir Gemini