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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 16 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa lebih terinspirasi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mewujudkan semua ide yang sempat tertunda. Meskipun merasa kesal karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, percayalah pada diri sendiri dan jangan menyerah. 

Kesabaran dan ketahanan sagitarius akan berdampak besar pada orang-orang di sekitar. Sagitarius juga akan merasa sangat puas di penghujung hari.

Zodiak capricorn mungkin merasakan relaksasi dan harmoni di semua area kehidupan. Sesuai dengan horoskop harian, mungkin ada rasa tenang. 

Capricorn mungkin memiliki jadwal yang padat, dan hal ini mungkin merupakan perubahan yang menyenangkan. Bagaimanapun, ini akan menjadi hari yang menyenangkan untuk bersantai dan menghabiskan waktu di rumah bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 16 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan hari ini untuk menikmati banyak waktu bersama pasangan. Terkait karir, sagitarius mungkin memutuskan mengambil pekerjaan baru yang akan menjadi batu loncatan dalam meraih tujuan.

Sementara itu, sebaiknya sagitarius segera mengatasi dan tidak mengabaikan masalah kulit yang terjadi hari ini. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius

Pasangan akan menikmati banyak waktu bersama sagitarius. Jadi, cobalah menonton film atau melakukan sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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