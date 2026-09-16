Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Bersama teman-teman dekat dan anggota keluarga, zodiak aries akan memiliki waktu yang indah untuk merayakan pencapaian penting. Hari ini sangat cocok untuk berkumpul dan bersantai dengan mereka.

Hal ini memungkinkan aries dan orang-orang terkasih, mengenang momen ini dengan kehangatan dan kebahagiaan. Jangan biarkan kecemasan pekerjaan menghalangimu untuk menikmati hari ini.

Zodiak taurus akan senang ketika beberapa masalah yang telah lama tertunda, mulai terselesaikan. Wawasan praktis akan menyelamatkan taurus dari ketidaknyamanan dan keadaan sulit.

Tantangan apa pun yang taurus alami, terutama dengan orang-orang terkasih, akan mulai memudar. Segala sesuatunya akan berbalik ke arah yang benar, dan taurus akan kembali merasa gembira seperti biasanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 16 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries ingin melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan pada hari ini. Terkait karir, bersiaplah karena aries akan mendapatkan bonus, transfer, atau promosi secara tak terduga.

Sementara itu, jaga kondisi kulit dengan menutupi tubuh dan menggunakan tabir surya saat berada di bawah sinar matahari. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries