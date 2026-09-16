Ramalan Zodiak Pisces Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces adalah pemikir yang emosional dan artistik, dengan kekuatan imajinasi yang tak tertandingi. Pisces tidak memiliki keinginan atau mengejar kekuasaan atau otoritas.

Pada hari ini, pisces akan menjadi sangat sibuk di rumah. Tamu mungkin akan berkunjung, dan rumah pisces akan dipenuhi dengan keriuhan perayaan.

Cobalah mengesampingkan kekhawatiran pekerjaan dan fokuslah bersenang-senang dengan orang-orang yang disayangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 16 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces sebaiknya berdamai dengan pasangan jika dia tampak kesal atau sulit dipuaskan. Terkait karir, pastikan resume dan penampilanmu rapi karena pisces akan menghadiri wawancara dan menerima tawaran pekerjaan.

Sementara itu, cobalah untuk menjauhkan mimpi buruk dengan menjaga tingkat stres serendah mungkin. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.

Cinta Pisces

Cobalah berdamai dengan pasangan yang tampak kesal atau sulit dipuaskan. Kesampingkan perasaan dan memperhatikan perasaan pasanganmu. Sikap ini akan membawa hubungan kembali ke zona aman. Hari ini pasti akan menjadi hari yang baik untuk pisces.