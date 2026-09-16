Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Hstrongart)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa lebih terinspirasi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mewujudkan semua ide yang sempat tertunda. Meskipun merasa kesal karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, percayalah pada diri sendiri dan jangan menyerah.
Kesabaran dan ketahanan sagitarius akan berdampak besar pada orang-orang di sekitar. Sagitarius juga akan merasa sangat puas di penghujung hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 16 September 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan hari ini untuk menikmati banyak waktu bersama pasangan. Terkait karir, sagitarius mungkin memutuskan mengambil pekerjaan baru yang akan menjadi batu loncatan dalam meraih tujuan.
Sementara itu, sebaiknya sagitarius segera mengatasi dan tidak mengabaikan masalah kulit yang terjadi hari ini. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.
Cinta Sagitarius
Pasangan akan menikmati banyak waktu bersama sagitarius. Jadi, cobalah menonton film atau melakukan sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan.
Tidak peduli berapa lama telah bersama, jadikan hari ini sebagai waktu kencan untuk berdua. Sagitarius tidak akan menyesal telah melakukannya.
Karir Sagitarius
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022