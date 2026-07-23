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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.57 WIB

7 Perilaku yang Bisa Menunjukkan Seseorang Mulai Tidak Peduli pada Orang Terdekat

tanda seseorang tak lagi menyayangi teman dan keluarga menurut Psikologi./Freepik. - Image

tanda seseorang tak lagi menyayangi teman dan keluarga menurut Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Perubahan perilaku dan cara seseorang merespons orang-orang terdekat dapat menjadi tanda adanya pergeseran dalam hubungan emosional.

Dalam kajian psikologi, hubungan yang sehat biasanya ditandai dengan adanya perhatian, kepedulian, serta keterlibatan perasaan antara satu sama lain.

Ketika aspek-aspek tersebut mulai berkurang, hubungan dengan teman maupun keluarga dapat mengalami perubahan secara perlahan.

Berbagai tanda psikologis yang muncul dapat menjadi gambaran bahwa kedekatan emosional mulai melemah dan perlu mendapatkan perhatian.

Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat tujuh tanda yang disebut dapat menunjukkan seseorang mulai kehilangan rasa peduli terhadap teman dan keluarga menurut perspektif psikologi.

1. Percakapan terasa seperti beban berat

Dahulu kamu bisa mengobrol berjam-jam dengan teman atau anggota keluarga tertentu tanpa merasa lelah sedikitpun.

Sekarang, berbicara dengan mereka terasa seperti tugas yang melelahkan dan kamu harus memeras otak untuk mencari topik pembicaraan.

Ini bukan tentang keheningan canggung sesekali yang normal terjadi dalam hubungan apapun.

Melainkan tentang perasaan terkuras atau tidak tertarik secara konsisten setelah berinteraksi dengan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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