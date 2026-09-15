4 Zodiak Ini Pilih Sehat daripada Kaya, Kesehatan Jadi Prioritas untuk Bahagia Jangka Panjang

Ilustrasi kesehatan/Magnific
JawaPos.com-Banyak orang memprioritaskan uang daripada kondisi fisik mereka. Mereka bekerja keras dengan mengorbankan berbagai hal. Termasuk mental yang sehat dan kondisi tubuh yang sehat di masa depan.
Namun, beberapa zodiak berikut ini terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Mereka justru memprioritaskan kesehatan fisik, mental, dan pikirannya.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman collective.world pada (15/9) berikut daftar zodiak yang pilih sehat daripada kaya.
Cancer
Bagi cancer, kesehatan mental bukan sekedar sesuatu yang penting, tetapi merupakan inti dari kehidupan. Cancer memprioritaskan me time, mental health, dan kedamaian batin. Bagi Cancer, kesehatan mental selalu lebih penting daripada kekayaan.
Virgo
Virgo menerapkan sikap disiplin dan perfeksionis soal kesehatan. Mereka berkembang dengan rutinitas yang sehat, daftar tugas, serta praktek mindfulness. Agenda rutin yang dilakukan virgo seperti yoga, meditasi, dan evaluasi diri secara berkala.
Libra
Bagi libra, keseimbangan hidup bukan hanya sekedar konsep. Mereka sangat menghargai kesehatan mental secara konsisten dengan berusaha menjaga pikirannya supaya tetap harmonis. Bagi libra, tubuh yang sehat jauh lebih harga daripada tumpukan emas puluhan kilo.
Capricorn
Capricorn sebenarnya memprioritaskan kesehatan mereka. Capricorn dikenal mampu menyisihkan waktu untuk bersenang-senang. Di balik itu semua, capricorn sebenarnya memprioritaskan kesehatan dengan tujuan profesional. Mulai dari jalan-jalan di alam, melakukan berbagai aktivitas, sampai mindfulness untuk kesehatan mentalnya.
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