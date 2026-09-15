3 Weton yang Hidupnya akan Banyak Dihampiri Uang di Akhir Tahun 2026, Kekayaan Sudah di Depan Mata

Weton yang diramalkan hidupnya akan banyak dihampiri uang di akhir tahun 2026 saat kekayaan sudah di depan mata. (dok: magnific)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, keberuntungan akan datang menghampoiri hidup sejumlah orang di akhir tahun 2026 ini.
Segelintir orang yang beruntung ini diprediksi bisa berkembang jadi lebih baik lagi bila pandai memanfaatkan momentum.
Sebab, banyak hal baik akan datang menghampiri salah satunya mengubah keadaan finansial menjadi lebih stabil.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan banyak dihampiri uang di akhir tahun 2026 saat kekayaan sudah di depan mata.
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1. Weton Sabtu Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon biasanya memiliki watak yang tekun.
Menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 ini bisa jadi salah satu periode yang harus dimaksimalkan oleh mereka yang berweton satu ini.
Sebab, ketekunan mereka dimungkinkan bisa membuka sejumlah jalan rezeki, salah satunya pekerjaan yang memberikan banyak uang.
Maka bukan tidak mungkin kalau berhasil memanfaatkan keberuntungan yang ada, maka ketekunan mereka bisa jadi kunci berubahnya hidup jadi kian sejahtera.
2. Weton Minggu Wage
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