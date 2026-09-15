Punya Ambisi Besar, 4 Shio Ini Konon Sulit Berhenti Sebelum Meraih Impian

JawaPos.com – Ambisi sering menjadi salah satu pendorong seseorang untuk terus berkembang. Keinginan mencapai kehidupan yang lebih baik dapat membuat seseorang berani menetapkan target tinggi dan bekerja keras untuk mewujudkannya.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter yang berbeda. Ada yang dikenal tenang, mudah beradaptasi, penuh perhitungan, hingga memiliki dorongan kuat untuk mencapai sesuatu.

Beberapa shio bahkan digambarkan mempunyai ambisi besar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Mereka disebut mampu mempertahankan semangat meskipun perjalanan menuju kesuksesan membutuhkan waktu panjang.

Dilansir dari Express, terdapat empat shio yang disebut memiliki karakter ambisius, gigih, dan tidak mudah berhenti sebelum mencapai tujuan.

1. Shio Naga – Berorientasi pada Target Besar Shio Naga dikenal sebagai sosok yang tidak sekadar mempunyai impian, tetapi juga berusaha menyusun langkah untuk mencapainya.

Pemilik shio ini dipercaya memiliki pandangan jangka panjang. Mereka cenderung menetapkan target yang besar, kemudian berusaha membangun strategi agar tujuan tersebut dapat diwujudkan.

Dalam pekerjaan, karakter tersebut dapat terlihat dari keinginan untuk terus meningkatkan posisi dan kemampuan. Tidak sedikit pula yang disebut berani membangun bisnis atau mengejar proyek besar.

Kegigihan menjadi salah satu kekuatan Shio Naga. Mereka tidak selalu mengharapkan hasil instan dan dipercaya bersedia melewati proses panjang demi memperoleh pencapaian yang diinginkan.

2. Shio Kuda – Berani Menciptakan Kesempatan Pemilik Shio Kuda digambarkan sebagai pribadi yang aktif dan tidak suka hanya menunggu keadaan berubah. Ketika melihat peluang, mereka cenderung berani mengambil langkah.