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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 23.12 WIB

Kerja Keras Mulai Berbuah, 12 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Peluang Raih Impian

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan dan impian yang ingin diwujudkan. Bagi sebagian orang, mimpi tersebut tidak hanya menjadi angan-angan karena mereka terus berusaha, menjaga keyakinan, dan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya dapat menggambarkan karakter serta kecenderungan tertentu dalam perjalanan hidup seseorang. Ada pula tafsir yang mengaitkan angka kelahiran dengan momentum ketika seseorang berpeluang mencapai tujuan yang selama ini diperjuangkan.

Namun, ramalan numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Hasil nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi, dan peluang yang tersedia.

Dilansir dari Economic Times, berikut 12 tanggal lahir yang dalam tafsir numerologi disebut memiliki peluang untuk melihat impiannya mulai terwujud dalam waktu dekat.

1. Tanggal 8, 17, dan 26

Pemilik tanggal lahir 8, 17, dan 26 disebut memiliki banyak gagasan besar. Mereka mampu membayangkan tujuan yang tinggi, tetapi terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah ide tersebut menjadi tindakan nyata.

Dalam waktu dekat, menurut tafsir numerologi, mereka berpotensi memperoleh momentum yang mendorong langkah menjadi lebih konkret. Kesempatan tersebut bisa berkaitan dengan karier, pekerjaan, usaha, maupun tujuan pribadi yang selama ini tertunda.

Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, berbagai rencana yang sebelumnya hanya berada dalam pikiran perlahan dapat mulai diwujudkan.

2. Tanggal 1 dan 28

Orang yang lahir pada tanggal 1 dan 28 dikenal memiliki ambisi serta target yang cukup tinggi. Mereka cenderung berani bermimpi besar dan mempunyai keyakinan terhadap kemungkinan datangnya peluang baru.

Energi positif tersebut disebut dapat membawa mereka menuju situasi yang berbeda dalam waktu dekat. Bagi mereka yang selama ini sudah bekerja keras, kesempatan yang muncul bisa menjadi titik penting untuk mendekatkan diri pada tujuan.

Peluang karier, keberuntungan, maupun momentum yang tepat dipercaya dapat hadir ketika mereka berani mengambil langkah dan tidak melewatkan kesempatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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