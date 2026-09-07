Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 21.05 WIB

6 Zodiak yang Rela Resign Demi Mengejar Passion, Mengejar Impian dengan Keberanian Besar

Ilustrasi resign/Magnific - Image

Ilustrasi resign/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak tercipta untuk menyukai rutinitas dan stabilitas. Namun, beberapa yang lain lahir untuk mengambil risiko dan mengubah kehidupan menjadi lebih menarik. 

Mereka rela resign demi menjalani passion dengan sepenuh hati. Antusiasme, energi besar, dan gaya unik yang mereka berikan selalu berhasil mencuri perhatian. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman timesofindia pada (07/09) berikut ini adalah zodiak yang bergerak tanpa rencana namun selalu membawa karakter kuat dalam setiap hal yang mereka lakukan, termasuk untuk mengejar passionnya.  

Aries tidak sekedar mengejar impian. Mereka menerjangnya dengan keberanian yang besar. Bagi aries, passion adalah hidup.

Namun, biasanya tanpa rencana cadangan, aries bisa langsung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Di saat mereka menginginkan sesuatu, aries akan langsung menerjangnya dengan energi besar.

Passion leo berkaitan dengan hiburan. Mulai dari akting, seni, ataupun desainer. Mereka akan terjun ke dalamnya tanpa ada rasa ragu.leo menikmati setiap perhatian dan tidak pernah keberatan saat menjadi center of view, selama mereka benar-benar menyukainya.

Sagittarius akan mengikuti passion mereka saat harus melintasi benua bahkan berganti-ganti karir.sagitarius menyukai kebebasan dan pengalaman baru. Oleh karena itu, mereka tidak selalu ingin terikat pada satu karir seumur hidup jika merasa ada sesuatu yang lebih menarik untuk mereka kejar.

Aquarius menganggap bahwa tidak banyak orang yang bisa memahami diri mereka. Aquarius takut saat harus mengejar gagasan yang terdengar aneh bagi orang lain. Justru sesuatu yang tidak biasa itulah yang membuat sagittarius semakin yakin dan bersemangat.  

Scorpio akan memberikan segalanya saat mereka benar-benar menemukan passionnya. Mulai dari pikiran, tubuh, jiwa untuk membantu perkembangan yang sedang mereka kerjakan.

Scorpio tidak mengenal istilah setengah-setengah saat sudah menemukan sesuatu yang benar-benar mereka cintai. Mereka bisa sangat fokus sampai sulit dialihkan dari tujuan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Saddil Ramdani Ucapkan Salam Perpisahan dengan Persib Bandung, Pindah ke Persebaya Surabaya? - Image
Sepak Bola Indonesia

Saddil Ramdani Ucapkan Salam Perpisahan dengan Persib Bandung, Pindah ke Persebaya Surabaya?

Jumat, 4 September 2026 | 23.44 WIB

Pasca Kebakaran, Gubernur NTB Muhammad Iqbal Dorong Pengakuan Formal Desa Sade sebagai Desa Adat - Image
Nasional

Pasca Kebakaran, Gubernur NTB Muhammad Iqbal Dorong Pengakuan Formal Desa Sade sebagai Desa Adat

Jumat, 4 September 2026 | 16.08 WIB

Peringati 100 Tahun Ali Sadikin, 35 Seniman Gelar Pameran Arsip di TIM - Image
Jabodetabek

Peringati 100 Tahun Ali Sadikin, 35 Seniman Gelar Pameran Arsip di TIM

Kamis, 3 September 2026 | 16.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore