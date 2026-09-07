6 Zodiak yang Rela Resign Demi Mengejar Passion, Mengejar Impian dengan Keberanian Besar

JawaPos.com - Beberapa zodiak tercipta untuk menyukai rutinitas dan stabilitas. Namun, beberapa yang lain lahir untuk mengambil risiko dan mengubah kehidupan menjadi lebih menarik.

Mereka rela resign demi menjalani passion dengan sepenuh hati. Antusiasme, energi besar, dan gaya unik yang mereka berikan selalu berhasil mencuri perhatian.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman timesofindia pada (07/09) berikut ini adalah zodiak yang bergerak tanpa rencana namun selalu membawa karakter kuat dalam setiap hal yang mereka lakukan, termasuk untuk mengejar passionnya.

Aries

Aries tidak sekedar mengejar impian. Mereka menerjangnya dengan keberanian yang besar. Bagi aries, passion adalah hidup.

Namun, biasanya tanpa rencana cadangan, aries bisa langsung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Di saat mereka menginginkan sesuatu, aries akan langsung menerjangnya dengan energi besar.

Leo

Passion leo berkaitan dengan hiburan. Mulai dari akting, seni, ataupun desainer. Mereka akan terjun ke dalamnya tanpa ada rasa ragu.leo menikmati setiap perhatian dan tidak pernah keberatan saat menjadi center of view, selama mereka benar-benar menyukainya.

Sagittarius

Sagittarius akan mengikuti passion mereka saat harus melintasi benua bahkan berganti-ganti karir.sagitarius menyukai kebebasan dan pengalaman baru. Oleh karena itu, mereka tidak selalu ingin terikat pada satu karir seumur hidup jika merasa ada sesuatu yang lebih menarik untuk mereka kejar.

Aquarius

Aquarius menganggap bahwa tidak banyak orang yang bisa memahami diri mereka. Aquarius takut saat harus mengejar gagasan yang terdengar aneh bagi orang lain. Justru sesuatu yang tidak biasa itulah yang membuat sagittarius semakin yakin dan bersemangat.

Scorpio

Scorpio akan memberikan segalanya saat mereka benar-benar menemukan passionnya. Mulai dari pikiran, tubuh, jiwa untuk membantu perkembangan yang sedang mereka kerjakan.