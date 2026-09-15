Pesona dari Dalam, 7 Weton Ini Dipercaya Tetap Cantik Meski Tampil Natural

JawaPos.com – Pesona seseorang tidak selalu bergantung pada riasan atau penampilan yang dibuat semaksimal mungkin. Dalam kepercayaan primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki daya tarik alami sehingga tetap terlihat memikat meski tampil sederhana.

Pesona tersebut diyakini bukan hanya berasal dari paras, tetapi juga terpancar melalui pembawaan diri, cara berbicara, sikap terhadap orang lain, hingga ketenangan yang dimiliki.

Karakter yang hangat, bijaksana, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman menjadi bagian dari daya tarik pemilik weton-weton tertentu.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki pesona alami dan tetap mampu menarik perhatian meski tidak menggunakan makeup.

1. Kamis Legi Kamis Legi mempunyai neptu 13, berasal dari nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan lakune lintang, sebuah gambaran seperti bintang yang bersinar dengan tenang di tengah malam.

Pemilik Kamis Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki pemikiran matang. Ketika berbicara, perkataannya cenderung berbobot dan dapat meninggalkan kesan bagi orang lain.

Sikap ramah, rendah hati, dan kepedulian terhadap sesama juga menjadi karakter yang menonjol. Mereka bahkan disebut memiliki kepekaan untuk membantu orang lain tanpa harus menunggu diminta.

Ketenangan dan kelembutan tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber pesona Kamis Legi. Dalam sejumlah tafsir primbon, weton ini juga dikaitkan dengan kuat kemenangan, keterangan srengenge, dan tunggak semi.